KARDEMİR'den spor ve kültüre destek

07.10.2019 19:12

Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), Karabük İl Özel İdaresi ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Valilikte düzenlenen imza törenine, Vali Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Gençlik Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Hadrianoupolis Kazıları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş katıldı.

Törende ilk protokol KARDEMİR ile İl Özel İdaresi arasında imzalandı. Eskipazar ilçesinde bulunan ve kazı çalışmaları devam eden Hadrianoupolis Antik Kentinin "Hamama üst örtü projesi"nin KARDEMİR tarafından yaptırılmasına yönelik protokol kapsamında, KARDEMİR tarafından Karabük İl Özel İdaresine 600 bin lira bağış yapılacak.

KARDEMİR ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ise "Karabük'te Spor KARDEMİR'le Büyüyor" isimli protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle Karabük'te çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması ile çocuk ve gençlere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında atletizm, basketbol, boks, bisiklet, cimnastik, hentbol, voleybol, yüzme, güreş, eskrim, tekvando, geleneksel okçuluk ve karate branşlarına yönelik toplam 500 bin lira tutarında spor malzemesi KARDEMİR tarafından temin edilerek Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Vali Gürel, KARDEMİR'in Karabük'teki birçok sosyal sorumluluk projesine katkı sunduğunu söyledi.

İmzalanan protokoller kapsamında Karabük'te spor ve turizmin gelişmesine katkı sunulacağını belirten Gürel, "Karabük'te uluslararası başarı elde eden 67 milli sporcu var. Yapılan desteklerle altyapı daha da güçlenecek ve bu sayı daha da artacaktır." dedi.

Güleç de sosyal sorumluluk faaliyetlerini iş stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Yönetim kurulunun karar ve destekleriyle eğitim, kültür, sanat ve spor gibi farklı alanlarda destekledikleri projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Güleç, "Bugün imzalanan protokollerle de Karabük'te sporun ve kültür turizmin gelişmesine destek olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA