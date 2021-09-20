KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.

Demir ve çelik alanında yaptığı üretimlerin yanında sosyal hayata da önem veren Türkiye'nin ilk entegre tesisi KARDEMİR, bazı sivil toplum örgütleriyle sokak hayvanlarına sahip çıkmak için bir proje hayata geçirdi.

Şirket, temin ettiği kedi ve köpek mamalarını Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne teslim etti.

Özellikle doğa şartlarında barınamayan ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanların yer aldığı dernek yerleşkesinde bulunan kedi ve köpekler, KARDEMİR'in desteğiyle besleniyor.

KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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