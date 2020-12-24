KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru
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KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru

24.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:58
KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), sıvı çelik üretiminde 2,5 milyon ton hedefini aşarak rekor üretim gerçekleştirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), sıvı çelik üretiminde 2,5 milyon ton hedefini aşarak rekor üretim gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünya ve ülke için endişeli bir yılın geride bırakıldığı, fabrikanın tüm zorluklara rağmen üretime olan bağlılığını sürdürmenin meyvesini topladığı belirtildi.

Korona virüs ile mücadelenin sürdürülüp, bir yandan da üretim faaliyetlerinin daha ileri noktalara taşındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandeminin iş dünyamızdaki, gerek iş gücü gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen, KARDEMİR A.Ş. ailesi olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çelik Üretim Müdürlüğümüzden elde edilen veriler ışığında, 23 Aralık 2020 tarihi itibari ile yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefimizi aşmış ve üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Sıvı çelik üretimimizdeki bu başarı, ilerleyen günlerde bir zincir şeklinde diğer üretim ünitelerimize de yansıyacak ve ardı ardına üretim rekorlarımızı elde edeceğiz. KARDEMİR A.Ş. ailesindeki, tüm kadrolarımızı ve her bir ünitemizi kendilerine verilen hedefleri aşma konusundaki inançlarından dolayı tebrik ederiz. Elde edilen 2,5 milyon tonluk sıvı çelik üretim başarımızın, tüm üretim hattımıza daha büyük başarılar getirmesini temenni ederiz." - KARABÜK

KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru
KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru
KARDEMİR'den sıvı çelik üretim rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Özler

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