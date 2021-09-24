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KARDEMİR'den satış duyurusu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi
KARDEMİR'den satış duyurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışının programlandığını bildirdi.

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışının programlandığını bildirdi.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre 2021 ekim-aralık döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 111 bin, 33 bin 300 ve 77 bin 700 ton, profil 98 bin, 29 bin 400 ve 68 bin 600 ton, kangal-çubuk 139 bin, 41 bin 700 ve 97 bin 300 ton, kütük 199 bin, 59 bin 700 ve 139 bin 300 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 30 Eylül Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."

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AA / Ahmet Özler - Ekonomi Haberleri
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