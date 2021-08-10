KARDEMİR'den rekor kar

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), açıkladığı 2021 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarına göre 1.42 milyar TL kar elde etti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), açıkladığı 2021 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarına göre 1.42 milyar TL kar elde etti.

Milli ve yerli üretim enerjiyle milli ekonomiye katkı sağlayan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı. Fabrikanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin 2021 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarında 1,42 milyar TL net kara ulaştığı bildirildi.

Şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarında olduğu gibi mali açıdan da büyüme ivmesini devam ettirdiğinin ifade edildiği açıklamada, "2020 yılının ilk yarıyıl mali sonuçlarında 323,6 milyon TL FAVÖK elde eden şirketimiz, bu yıl aynı dönemde yüzde 545 artışla FAVÖK'ünü 2,08 milyar TL'ye yükseltmiştir. Satış gelirlerimizde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96'lık artış ile 6,37 milyar TL'ye ulaşmıştır" denildi.

"PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR"

'Güçlü Yönetim, Sürdürülebilir Üretim' yaklaşımı ile çalışmalarını duraksamadan sürdüren KARDEMİR'in, nitelikli insan kaynağı ile sektöründe öncü olmaya devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çelik piyasalarındaki talep ve fiyat artışıyla birlikte, güvenli satış politikamız, katma değerli ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimiz, verimli üretim ve etkin finansal yönetim sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız, 2021 yılı ilk yarı yılına göre piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermiştir. Kuruluşundan itibaren Türkiye'nin ve bölgesinin ekonomisine katkı sağlayan, yerli üretime değer veren, sosyal sorumluluk projeleriyle bölge kalkınmasına öncülük eden Kardemir'in, 2021 yılı ilk 6 ay sonuçlarının yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Açıklamada, yurtiçi pazarlama ve satış çalışmalarının yanı sıra ihracat alanında da gözle görülür bir artış yakalayan fabrikanın daha öngörülebilir bir finansal raporlama sistematiğine kavuşmak adına "UFRS9-Kur Riskinden Korunma (Hedge) Muhasebesi" sistematiğini bilanço üzerinde raporlanmaya başladığı, bunun sayesinde kura bağlı riskleri ve nakit yönetiminin daha etkin yönetileceği kaydedildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı