KARDEMİR'den küresel çelik tedarikçisi olma hedefi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak yatırımlarla kapasitelerinin 2,9 milyon tona, 2021 yılında ise 3,5 milyon tona ulaşacağını bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, otomotiv, savunma sanayi ve makine imalat sektörüne yönelik mevcut ürün gamını genişletmek için bir dizi çalışma yürüten KARDEMİR'in, çelik dış ticaret üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği belirtildi.

KARDEMİR'in yatırımları ve mevcut ürünlerinin yanı sıra yeni ürün geliştirme faaliyetlerini çelik dış ticaret temsilcileriyle paylaştığı anlatılan açıklamada, Soykan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"KARDEMİR, katma değeri yüksek ürün üretimine yöneldi. Artan üretim hacmi ve ürün çeşitliliği ile dünden daha güçlü bir şekilde ihracata ve dış ticarete odaklandı. KARDEMİR, Türkiye'nin 23. büyük sanayi kuruluşu. Bu yıl sonuna kadar tamamlanacak yatırımlarla kapasitemiz 2,9 milyon tona, 2021 yılında ise 3,5 milyon tona ulaşacak. Katma değeri yüksek ürünlerle küresel bir çelik tedarikçisi olma hedefini benimsedik. Düzenlenen toplantının ülkemizin dış ticaretine olumlu katkılar sunmasını diliyorum."

Kaynak: AA