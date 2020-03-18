KARDEMİR'den korona virüs önlemi
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Sendika, Karabük, Türkiye, Güncel

KARDEMİR'den korona virüs önlemi

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de bir vak'anın hayatını kaybettiği yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından tedbirler alınırken, dezenfektasyon çalışmaları da devam ediyor.

18.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:09
KARDEMİR'den korona virüs önlemi

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de bir vak'anın hayatını kaybettiği yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından tedbirler alınırken, dezenfektasyon çalışmaları da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs salgınına karşı ülke ve il genelinde olduğu gibi fabrikada da etkili önlemler alındığı belirtildi. Salgının daha Türkiye'de görülmeden tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, ilk vak'anın duyurulmasından itibaren artırılarak devam ettiği kaydedildi. KARDEMİR yönetimi ve Özçelik-İş Sendika tarafından korona virüse karşı yeni tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin dışarıyla bağlantılı tüm giriş kapılarında, şirket dışından gelen araç şoförleri ve ziyaretçilerin ateşinin kontrol edilmesi amacıyla ilgili güvenlik personeline eğitimler verilmiş, temassız ateş ölçer kullanımı ve vardiya girişlerinde termal kamera ile izleme ve kontrollere başlanmıştır. Personelimizin şirket sahasına girişlerde kullandığı parmak okutma uygulamasına ara verilmiş, kart okuma sistemi ile personel giriş çıkışlarının yapılması sağlanmıştır. Tüm planlı toplantılar olabildiğince az katılımcı ile gerçekleştirilmiş, kritik olmadıkça tüm toplantılar iptal edilmiştir. Tüm yurt dışı görevlendirmeler iptal edilmiş, yurt içi görevlendirmeler kısıtlanmıştır. Planlanan teknik gezi, firma tanıtımı gibi organizasyonlar iptal edilmiştir. Yatırım faaliyetleri kapsamında, hizmet aldığımız süpervizörlerin şirkete girişleri zorunlu haller dışında ve gözetim altında olmak koşulu ile durdurulmuştur. Şirketimiz Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenecek kültür günleri ve motivasyon etkinlikleri ile tüm mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine ara verilmiştir. Periyodik muayeneler geçici süreyle ertelenmiştir. Risk grubunda bulunan çalışanlara (50 yaş üstü, hamileler, kronik hastalığı olanlar) yıllık izin kullanmalarında öncelik sağlanmakta olup, bu kişilere iş yeri hekimi tarafından kanuni çerçevede rapor verilebilecektir. Çalışanlarımıza iş yeri hekimlerimiz tarafından korona virüsten korunma eğitimleri verilmiştir. Tüm yemekhanelerimizdeki TV ekranlarında hijyen, el temizliği ve korona virüs bilgilendirme videoları paylaşılmaktadır. El yıkama, hijyen ve korona virüs ile ilgili bilgilendirme afişleri bastırılarak tüm ünitelere ve toplu yaşam alanlarına dağıtılmıştır. Korona virüs bilgilendirme el kitapçığı bastırılarak tüm çalışanlarımıza dağıtılmıştır. Fabrika genelindeki ortak kullanım alanlarına yeterli miktarda dezenfektan dağıtımı yapılmış, maske, eldiven, tulum, el yıkama ve hijyen dezenfektanları gibi gerekli malzeme stoklarımız artırılmıştır" denildi.

İzin kullanan personel takip edilecek

Tedbirler kapsamında yemekhaneler, personel servisleri, fabrika sahasındaki tüm soyunma ve giyinme odaları ile tuvaletlerin her gün periyodik olarak dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızın başta yıllık izin olmak üzere hangi nedenle olursa olsun tüm izin kullanımlarında, bulunacağı adres ve iletişim bilgilerinin takibi zorunlu hale getirilmiştir. Şirket içinde kullanılan diğer araçlar, sağlık birimleri, mescitler, ünitelerin çay ocakları ve toplantı salonları, ofisler gibi alanlar ile personelimizin ikamet ettiği Yenişehir lojmanlar bölgesindeki apartman boşlukları haftalık olarak dezenfekte edilmektedir. Yemekhanelerdeki çalışan yoğunluğunun azaltılması amacıyla yemek saatleri geçici süreyle esnetilmiştir. Yemekhanelerde ekmek, kaşık, çatal, bıçak gibi kişisel kullanımların poşetler içerisinde servis edilmesine başlanılmıştır. Yemekhanelerde bağışıklık sistemi güçlendirecek menü uygulaması başlatılmıştır. İlk amirden başlamak üzere tüm vardiya devir ve teslimlerde çalışanlarımıza korona virüs hatırlatmaları yapılmakta ve kişisel hijyen konusuna dikkat çekilmektedir. Korona virüs, hijyen ve el temizliği içerikli SMS mesajlarıyla çalışanlarımızın sürekli bilgilendirilmesine devam edilecektir. Biliyoruz ki, bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Önlemin başlangıç noktası her bir çalışanımızın kişisel hijyenine azami özen göstermesi olacaktır. Yönetimimiz, salgınla ilgili gelişmeleri anlık değerlendirmekte olup, gerektiğinde başkaca ek tedbirleri de uygulamaya geçirebilecektir. Ülkemiz, salgına karşı en etkili tedbirleri alan ve en hazırlıklı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde tüm kamu kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri, alınan önlemlere uyarak bu salgının en az zararla atlatılabilmesi için azami katkı vermeye devam etmektedir. Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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