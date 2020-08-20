KARDEMİR'den KBÜ'ye ziyaret
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KARDEMİR'den KBÜ'ye ziyaret

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine atanan Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

KARDEMİR'den KBÜ'ye ziyaret
20.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:40

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine atanan Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Ağırlıklı olarak demir ve çelik üretiminde üniversite-sanayi iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Prof. Dr. Refik Polat üniversite-sanayi işbirliğinin daha etkin ve daha kalıcı hale gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ve istekli olduklarını dile getirdi.

Genel Müdür Utkanlar ise 40 yılı aşkın çelik üretim tecrübesinde akademi ve sektörün bir arada olmasını her zaman savunduğunu aktardı.

Rektörlük makamında gerçekleşen plaket takdiminin ardından, Prof. Dr. Mustafa Yaşar eşliğinde Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsüne geçildi. Akademik personel ile birlikte enstitü olanaklarını ve kabiliyetlerini yerinde inceleyen Utkanlar, çelik üretimi ve kalite konusundaki deneyimlerini ve sorularını ilgili kişilere aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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