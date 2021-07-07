KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik
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KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik

KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk sanayisinin birçok koluna ürün tedarikinde bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdi.

Türk sanayisinin birçok koluna ürün tedarikinde bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, sanayi ürünleri ve makine sektörü gibi geniş alanların yanı sıra insanların yaşamlarında da geniş bir kullanım alanına sahip bağlantı elemanlarının sanayinin neredeyse kalbi konumunda olduğu belirtildi.

Yaklaşık olarak 3 bin 500 farklı ürün çeşitliliğine sahip bağlantı elemanları sektörünün, yaşamın her alanına değdiği aktarılan açıklamada, "Raylı ulaşımlar, yapı sektörü ve otomotiv sanayi gibi birçok alana ürün tedarik eden şirketimiz, bağlantı elemanları sektörüne gerçekleştirmiş olduğu sevkiyatlar ile çeliğini birçok alana yaymış oldu. Geçmiş yatırımları ile bağlantılı olarak yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız veren şirketimiz, sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesi ile her geçen gün hedef pazarını genişletmektedir. Başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve mobilya sektörünün birleştirici ürünleri vida, somun ve cıvata üreticileri ile girmiş olduğumuz iş birlikleri sayesinde, yurt içi satışlarda elde ettiğimi deneyimleri ihracat çalışmalarımıza da yansıtmayı hedefliyoruz" denildi. - KARABÜK

KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik
KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik
KARDEMİR'den bağlantı elemanlarına tedarik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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