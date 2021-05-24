KARDEMİR'den Afganistan'a ilk demir yolu rayı ihracatı başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Afganistan Devlet Demiryolları'nın raylı sistemler alanındaki yatırımlarına demir yolu rayı ihracatı yaptığını açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Afganistan Devlet Demiryolları'nın raylı sistemler alanındaki yatırımlarına demir yolu rayı ihracatı yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu rayı üreticisi KARDEMİR Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) en büyük tedarikçisi olmasının yanı sıra demiryolu ulaşımına sahip belediyelerin de demiryolu rayı tedarikini sağlamaya devam ediyor. Yerli tedarikle birlikte yurtdışı demir yolları ağında da adından söz ettiren fabrika, Afganistan'a ilk demir yolu rayı ihracatını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, "72 metreye kadar demiryolu rayı üretimi için yatırımı gerçekleştirilen ray ve profil haddehanemiz, aynı zamanda da ülkemizin tek ağır profil üreticisi konumundadır. Yatırımın gerçekleştiği 2007 yılından bu zamana kadar 1 milyon 446 bin 787 ton ray üretimi gerçekleştiren haddehanemizin bu üretimi 12 bin 669 kilometrelik demiryolu hattına tekabül etmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığında dünyanın en yaygın ve en az maliyetli sistemlerinden biri olan demiryollarına, rayın yanı sıra, demiryolu tekerleği de üreten şirketimiz, ülkemizin ilk ve tek bölgenin ise sayılı demiryolu tekerleği üretim tesisine de sahiptir. Raylı ulaşımlara ray, tekerlek ve bağlantı elemanları gibi kritik ürünler tedarik eden şirketimiz, ihracat ağının her geçen gün genişlemesi ile milli ekonomiye döviz girdisi sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı