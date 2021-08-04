KARDEMİR'den 2020 yılında rekor üretim
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KARDEMİR'den 2020 yılında rekor üretim

KARDEMİR'den 2020 yılında rekor üretim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik üreticisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2020 yılı içerisinde tesislerinde rekor üretimler gerçekleştirerek 2,4 milyon tondan fazla net mamul üretti.

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik üreticisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2020 yılı içerisinde tesislerinde rekor üretimler gerçekleştirerek 2,4 milyon tondan fazla net mamul üretti.

Ülkedeki diğer sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla, birçok fabrikanın kuruluşunda aktif bir biçimde rol alan ve sonucunda "fabrikalar kuran fabrika" unvanını alan KARDEMİR'in hedefi KARDEMİR 2023 programı. 2023 yılı itibariyle 3.5 milyon ton çelik üretimi ile Cumhuriyetin 100. Yılında sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda olmak isteyen KARDEMİR çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar yaşanan pandemi dönemi ve ağır şartlara rağmen tüm tesislerde üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarına optimum maliyet, maksimum verimlilk ve kalite ilkesiyle yön verdiklerini belirtti.

"2,4 milyon tondan fazla net mamul ürettik"

Kapasite artışına yönelik yatırımların olumlu etkisini 2020 yılında da gördüklerini kaydeden Utkanlar, "Pandemi koşulları nedeniyle, Şubat - Haziran aylarında yapılan üretim kısıtlamasına rağmen, Kardemir olarak tarihimizde ilk kez 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştık. Yıl içerisinde, tesislerimizde rekor üretimler gerçekleştirerek 2,4 milyon tondan fazla net mamul ürettik" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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