KARDEMİR'den 170 milyon lira net kâr

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz.

15.08.2019 16:57
KARDEMİR'den 170 milyon lira net kâr

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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