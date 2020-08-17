HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.

KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması
17.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:10

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapılarda kullanılan temel malzemelerdeki 'kalitesiz ürünlerin' deprem gibi ağır bir afetin daha da yıkıcı olmasına sebep olduğu belirtildi. Türkiye'yi derinden etkileyen ve büyük izler bırakan 21 yıl önceki 17 Ağustos depreminden sonraki süreçte yıkıcı depremlerin olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Büyük bir deprem coğrafyası üzerinde kurulu olan ülkemizde 17 Ağustos ne bir ilk ne de bir sondu. Doğa şartlarına uyum sağlamak ve onunla mücadele etmek insanlık tarihinin yaradılışından beri süregelen bir durumdur. İnsanlık, doğanın nimetlerinden faydalandığı gibi zor şartlarına da adapte olmayı her zaman amaç edinmiştir. Özellikle 17 Ağustos tarihinden bir gün sonra anladık ki yapılarda kullanılan temel malzemelerdeki 'kalitesiz ürünler' deprem gibi ağır bir afetin daha da yıkıcı olmasına sebep olmuştu. Binaları taşımakta zorlanan temeller, insanların üzerine yıkılan kolon ve kirişler ülkemizin yapı sektörünün o zamanlarda içinde olduğu durumu gözler önüne sermişti. Çeliğin kalitesini arttırmak KARDEMİR için her zaman en büyük hedef olmuştur. Doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını ve yaşamını etkileyen tüm çelik ürünlerimizin içinde en önemli grubu da 'yapı çelikleri' oluşturmaktadır. Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Betonarme binalarda kullanılan inşaat çeliğimizin sağlamlığı, 83 yıllık köklü geçmişimizden ve üretim hafızamızdan gelmektedir. Öyle ki kuruluşumuzdan bu yana inşaat çeliği ile birçok yapıda yer aldık ve yer almaya da devam ediyoruz. İnşaat çeliğimizin yanı sıra günümüz modern yapı sektörünün bir diğer kolunu da çelik konstrüksiyon binalar oluşturmaktadır. Düşük maliyet ve hızlı montaj gibi ekonomik kolaylıklarının yanı sıra; çelik binaların sahip olduğu 'yüksek esneklik kabiliyeti', depremlerde önemli dersler vermektedir. Bu sebeple KARDEMİR olarak bir kez daha yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik ve kaliteli diğer yapı malzemeleri kullanımı konusunda vurgu yapıyoruz. 17 Ağustos depreminde ve yaşadığımız diğer tüm depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, deprem sonrası enkaz çalışmalarında görev alan tüm kamu çalışanlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize minnetlerimizi sunuyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Spor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Dünya
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:10:34. #1.15#
title