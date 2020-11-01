KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi
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KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi

01.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:29
KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Kurulu'nda yönetim kurulu adayları belirlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Kurulu'nda yönetim kurulu adayları belirlendi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, A grubundan Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, B grubundan; Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, D grubundan; Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit olarak belirlendiği belirtildi. Açıklamada, SPK'yı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan'dan oluştuğu kaydedildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, "1937 yılında genç cumhuriyetimizin stratejik kalkınma hamlesi olarak kurulan ve yıllardır içinde 'fabrikalar kuran fabrika' unvanı olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ülkemizin sanayileşme hamlesinin temel taşını oluşturmuştur. Yıllarca ülkemize hizmet eden fabrika zaman içinde batma noktasına gelmiş, özelleştirilerek çalışanına, bölge sanayisi ve halkına devredilmiş; daha sonra bakanlar kurulu kararnamesi ile borçları yapılandırılarak yeniden yatırım hamlelerine başlamıştır. Atılan adımlar ve yapılan yatırımlar sayesinde fabrikamız ülkemizin pek çok stratejik ürününde dışa bağımlılığını sona erdirmiştir. Yıllar içinde ülke ekonomisinde önemli bir konuma gelen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının geleceği için daha da güçlü bir yönetim yapılanmasına gidilmesine karar verilmiştir" dedi.

Şirket yönetiminde bugüne kadar Yolbulan ailesinden 5, Güleç ailesinden de 2 isim yönetim kurulunda yer aldı. Ancak, bağımsız adayların da bu aileler tarafından belirlenmesi 2017 yılında sona ererken, hakim hissedar aileler olarak bilinen Yolbulan ve Güleç aileleri, KARDEMİR'in bağımsızlarla birlikte oluşan 11 kişilik yönetiminde sadece 2 sandalyeye sahip olacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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