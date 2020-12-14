KARDEMİR'de TİS görüşmeleri devam ediyor
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KARDEMİR'de TİS görüşmeleri devam ediyor

14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:53
KARDEMİR'de TİS görüşmeleri devam ediyor

KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 15. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 15. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

KARDEMİR'de çalışan ve 3 bin 600 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 32 madde üzerinde anlaşma sağlandı. KARDEMİR yönetimi ile TİS görüşmeleri kapsamında görüşmeyi Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yetkileri ile birlikte yaptı. Üngören, ilk toplantıda çoğunluğu idari maddelerden oluşan 32 madde üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, "2021-2022 yıllarını kapsayacak olan 15. Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başladık ve iki toplantıyı geride bıraktık. İşverenin ve bizim temennimiz bir an önce toplu sözleşmeyi sonuçlandırıp mutlu sonla bitirmek istiyoruz. Toplu sözleşmenin masada tamamlanması bize mutluluk verecektir. İşverene 79 ana maddeden oluşan taslağı sunduk. Geride bıraktığımız iki görüşmeden idari maddeler başta olmak üzere 32 madde üzerinde anlaştık. Özçelik-İş Sendikası olarak KARDEMİR yönetimi ile bu süreci geçmişte aldığımız deneyimlerle çok iyi bir şekilde getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Üngören, gerçekleşen ikinci toplantıda KARDEMİR yönetimine 2021 -2022 dönemlerini kapsayan zam taleplerini de ilettiklerini de kaydederek, " Birinci 6 ay için yüzde 18, ikinci 6 ay için enflasyon + yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon + 2 ve dördüncü 6 ay için ise enflasyon + yüzde 3, Kıdem zammı 600 TL ile sosyal haklarda yüzde25,68 oranında zam talebimiz ile 3 Nisan için bir kereye mahsus 3 bin lira ikramiye talebimiz oldu" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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