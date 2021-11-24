KARDEMİR'de işçilerin yaralı bulduğu puhu kuşu tedaviye alındı - Haberler
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KARDEMİR'de işçilerin yaralı bulduğu puhu kuşu tedaviye alındı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
KARDEMİR'de işçilerin yaralı bulduğu puhu kuşu tedaviye alındı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda (KARDEMİR) yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda (KARDEMİR) yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Fabrika sahasında işçilerin yaralı bulduğu puhu kuşu, veteriner hekimin muayene ve tedavisinin ardından Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Puhu kuşunun, tamamen iyileşme sürecine göre yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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