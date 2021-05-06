KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı

KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla "yüksekten yaralı kurtarma" ve "gazlı ortamdan personel kurtarma" tatbikatları gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla "yüksekten yaralı kurtarma" ve "gazlı ortamdan personel kurtarma" tatbikatları gerçekleştirildi.

Fabrika yerleşkesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Hava Ayrıştırma Tesisleri Müdürlüğü 4 numaralı kulesinde kaza geçiren ve hareketsiz kalan işçi kurtarıldı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, gaz alarmı üzerine harekete geçen uzman ekipler, gazlı ortamda kalan işçileri bulundukları yerden çıkardı.

Tatbikatın ardından hafta dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok iş sağlığı ve güvenliği önerisi sunan ünite ve çalışanları ile son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendislik ve müdürlüklere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:44:01. #1.14#

title