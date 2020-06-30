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KARDEMİR'de hedef dünyada "ilk 100"e girmek

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

KARDEMİR'de hedef dünyada
30.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:03

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Temeli 1937'de atılan ve 2 yıl gibi kısa sürede faaliyete başlayan, 58 yıl boyunca devlet teşekkülü olarak faaliyetlerini sürdürdükten sonra 1994 yılında ekonomik önlemler planı kapsamında özelleştirilen KARDEMİR, yaptığı milyarlarca dolar yatırımla birçok uzun mamulde Türkiye'nin tek üreticisi oldu.

Otomotiv ve savunma sanayisine kattığı ürünlerle ürün yelpazesini genişleten KARDEMİR, işletmeye aldığı ve alacağı yeni yatırımlar ile yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesine yaklaştı.

Demir yolu rayı ve ağır profil üretiminde tek milli marka olan KARDEMİR, ülkenin stratejik yatırımlarından biri olan demir yolu tekerini de üretti.

KARDEMİR, dünyada üretilen yaklaşık 1,8 milyar ton yıllık çelik üretimi içinde yaklaşık 38 milyon ton ile yer alan Türkiye'ye, 2,5 milyon ton üretimiyle önemli katkı sağlıyor.

"Türkiye'nin geleceği için uyum içinde çalışmaktayız"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, fabrikanın Türkiye için önemli olduğunu, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretime de çok büyük katkılar sağladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde bile durmadan çalıştıklarını anlatan Yolbulan, "Birçok alanda Türkiye'nin tek üreticisi olmuş KARDEMİR, demir yolu, otomotiv ve savunma sanayisine kattığı ürünlerle yelpazesini genişletmiştir. Yeni yatırımlar ile 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşarak, dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri, diğer tüm çalışanları ve Karabük halkı ile bir aile olduklarını vurgulayan Yolbulan, "Yönetim kurulumuzda yer alan bağımsız üyelerimiz ile birlikte KARDEMİR'in ve Türkiye'nin geleceği için uyum içinde çalışmaktayız. Ülkenin kalkınmasında ve büyümesinde 83 yıldır katkı sunan sektörün lokomotifi KARDEMİR, yine aynı bilinçle yoluna devam etmektedir. KARDEMİR, Türkiye için önemlidir. Üretmeye, istihdam sağlamaya ve bu ülkeye katma değer yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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