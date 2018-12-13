Kardemir'de Hedef 3,5 Milyon Ton Üretim

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç,2019'da tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla kapasitelerini 3,5 milyon ton seviyelerine taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

KARDEMİR'de yapılan yazılı açıklamada, Güleç, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke ve Satınalma Direktörü Harun Cebeci ile Zonguldak'a merkeze bağlı Muslu beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Limanı ile Filyos belgesinde yapımı devam eden Filyos Liman Projesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziya Eren, Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sencer Aras ile biraya geldiği ifade edilen Güleç ve heyetin, işbirlikleri ve liman operasyonlarını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güleç, görüşmelerde mevcut ve geleceğe dair işbirliklerini ele aldıklarını belirtti.

Şirketin Eren limanındaki operasyonlarını da yerinde inceleme fırsatı bulduklarını aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi bu liman şirketimiz için büyük önem taşıyor. KARDEMİR olarak 2019 yılında tamamlanacak olan çelikhane yatırımları ile kapasitelerimizi 3,5 milyon ton seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Bu üretim için yaklaşık 8 milyon ton civarında ham madde ve mamul malzeme elleçleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. KARDEMİR'i dünya pazarlarına açacak bir projedir bu."

Filyos limanının sadece KARDEMİR için değil tüm bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu liman aynı zamanda tüm Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacaktır. Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek, Marmara'daki kara yolu ve demir yolu lojistiğini rahatlatacaktır. Diğer yandan Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden Güney'e ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline getirecek, 3 kıtanın ortasında bulunan ülkemizi, denizcilik alanında da bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır."