Kardemir'de Hedef 3,5 Milyon Ton Üretim

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2018 yılı sonunda 3,5 milyon ton üretim temposunu yakalamayı hedefliyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de çelik sektöründe yaşanan gelişmeler, şirketin 2017 yılı finansal sonuçları, yatırımları ve 2018 yılına ilişkin beklentileri hakkında toplantı yapıldığı belirtildi.

Şirketin geçen yıl sıvı çelik üretiminde bir önceki yıla göre artış kaydedildiği de ifade edilen açıklamada, "Toplantıda, şirketimizin 2017 yılında sıvı çelik üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 oranında artarak 2 milyon 403 bin tona, toplam nihai ürün üretiminin yaklaşık yüzde 10,5 artarak 2 milyon 295 bin tona, satış gelirlerinin yüzde 70 artarak 3 milyar 973 Milyon TL'na ulaştığı ve yılı 251,5 milyon TL net karla kapatan şirketimizin, 2017 yılında yüzde 18,8 olan FAVÖK marjının 2018 yılında yüzde 23-25 aralığında olmasının beklendiği açıklanmıştır." denildi.

Toplantının ayrıntıları hakkında bilgi verilen açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Analist sorularının da cevaplandığı toplantıda, çelikhanede devam eden tamamlayıcı yatırımlar ve ihalesi gerçekleştirilen 4 sürekli döküm makinası ile birlikte şirketimizin gelecek yıl sonunda hedeflenen 3,5 milyon ton üretim temposunu yakalayacağı ve montaj çalışmaları büyük oranda tamamlanan teker fabrikası yatırımının da yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtilmiştir."