KARDEMİR'de "Engelli Bireylerin İstihdamı" kura çekilişi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KARDEMİR'de "Engelli Bireylerin İstihdamı" kura çekilişi yapıldı

16.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:49
KARDEMİR'de

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş (KARDEMİR) istihdam edilecek engelli bireylerin kura çekilişi gerçekleştirilirken, 13 kişi işe alındı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş (KARDEMİR) istihdam edilecek engelli bireylerin kura çekilişi gerçekleştirilirken, 13 kişi işe alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir insan kaynağı prensibi ile Türk sanayisinin lokomotifi şirketin, ülkeye ve kente değer üretmeye devam ettiği belirtildi. Engelli bireylerin daha adil ve eşit şartlarda çalışma ve sosyal hayatta yer almasını, üretilen değerler doğrultusunda destekledikleri aktarılan açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerimizin sadece yeni yatırımlarla gelişmeyeceğinin, insana dair yatırımın en verimli konu olduğunun bilincindeyiz. Pandeminin zor ve yıkıcı şartlarına rağmen, personel sayımızı arttırmaya ve zenginleştirmeye devam ediyoruz. Daha önceden duyurusunu yaptığımız 'Engelli Bireylerin İstihdamı' ilanına başvuru yapan ve şartları sağlayan kişilerin tespiti için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ile sürdürdüğümüz çalışmaların sonuna geldik. İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü ve şirketimizin ortak çalışmalarıyla sürdürülen istihdam çalışmalarında kura yöntemi ile yeni çalışanlarımız belirlendi. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yönetiminde ve Karabük 1. Noteri huzurunda gerçekleşen kurada, engelli bireylerin isimleri ve üniteleri belirlendi. Şirket yöneticilerimizin kura çekmesinin yanı sıra, kurada isimleri çıkan yeni çalışanlarımız da çalışma arkadaşlarını belirlemek için kura çekimine katıldılar. İstihdam sürecinde destekleriyle yanımızda olan İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne ve iş dünyasında engelli istihdamı konusunda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi. - KARABÜK

KARDEMİR'de 'Engelli Bireylerin İstihdamı' kura çekilişi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KARDEMİR'de "Engelli Bireylerin İstihdamı" kura çekilişi yapıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:54:21. #1.16#
title