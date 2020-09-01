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KARDEMİR'de dijital dönüşüm

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda olduklarını, bu amaçla "2023; Dijital Dönüşüm Projesi"ni başlattıklarını belirtti.

KARDEMİR'de dijital dönüşüm
01.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:24

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda olduklarını, bu amaçla "2023; Dijital Dönüşüm Projesi"ni başlattıklarını belirtti.

Yolbulan, gazetecilere açıklamasında, rekabet güçlerinin dijital dönüşüme bağlı olduğunu söyledi.

KARDEMİR olarak dijital değişim sürecini başlattıklarını vurgulayan Yolbulan, "Çıktığımız bu dönüşüm yolculuğunda rekabet gücümüzü koruyabilmek ve ileriye taşıyabilmek için iş süreçlerimizi dijital teknolojiyle destekleyip faaliyetlerimizde verimliliği artırmak ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

SAP S/4 HANA sistemi

Dijital dönüşüm için başlatılan yatırımların yıl sonunda tamamlanacağını ve daha sonra da teknolojik gelişmelere göre devam edeceğini aktaran Yolbulan, şöyle devam etti:

"KARDEMİR 2023; Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, raporlama döneminde şirketimizin mevcut Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sisteminin (SAP R/3), SAP S/4 HANA sistemine dönüştürülmesi çalışmaları ile sürdürdük. Başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesi ile stratejik karar alma süreçlerini hızlandırmayı, veri edinme noktalarındaki işlemleri daha yalın ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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