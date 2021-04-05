KARDEMİR'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi' sona erdi
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KARDEMİR'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi' sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KARDEMİR'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi' sona erdi

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi'ni başarılı bir şekilde tamamlayan personellere sertifikaları verildi.

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi'ni başarılı bir şekilde tamamlayan personellere sertifikaları verildi.

KARDEMİR'de personellerin problemlere daha etkin çözümler geliştirebilmesi adına geçtiğimiz Mayıs ayında başlatılan '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi' sona erdi. Yaklaşık 5 ay süren eğitime 8 grupta farklı ünite ve pozisyonlardan 150 personel katıldı.

Eğitmen Sinan Poleter, problemlerin çözümü konusunda kurumsal farklılıkları birbiriyle dengeli ve uyumlu hale getirmek ve en iyi problem çözme yöntemini geliştirmek üzere KARDEMİR'de 150 kişilik ekipten 8D problem çözme uzmanı ile kök neden analisti yetiştirildiğini belirtti.

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılan programda sunum yapan katılımcılara başarı sertifikaları verilirken, projenin anısına KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar tarafından Polater'e hediye takdimi yapıldı. - KARABÜK

KARDEMİR'de '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi' sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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