Kardemir Büyüyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, şirketin 2018 yılında büyümesini sürdürdüğünü ve hedefledikleri 3,5 milyon ton üretim kapasitesini yakalayacaklarını bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, fabrikanın geçirdiği zor günlerin ardından ülkeye ekonomik katkı sağlayan önemli bir kuruluş haline geldiğini belirtti.

Kurulan yeni haddehanelerde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün gamını genişlettiklerini ve bu yoğun yatırım döneminde toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması için onlarca çevre ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini anlatan Güleç, "Şirketimiz bu yıl da büyümesini sürdürdü. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, elde edilen bu başarıları sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şirketimiz hedeflerinin yakalanmasındaki emeği ve gayreti için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güleç, ortak hedeflerinin, ülke sanayisinin öncüsü olan KARDEMİR'i sektör içinde en üst seviyeye taşımak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çelikhanemizde konverter kapasitelerinin artırılması ve yeni sürekli döküm makinesi yatırımı ile devam eden enerji yatırımlarımızı da 2019 yılında tamamlayarak devreye alacağız. Böylelikle hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesini yakalayacak ve şirketimizi dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi ve dünden daha çok çalışanları, yöresi ve ülkesi için katma değer üreten bir şirket haline getireceğiz. Artık yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde, gözümüz daima daha ileride ve daha ileride olacaktır."

Güleç ayrıca, "Çünkü dünya büyük bir değişim yaşamaktadır ve KARDEMİR, bu değişimin dışında kalmayacaktır. 3 çeyrek asrı aşkın sanayi kültürüyle KARDEMİR, bu değişimi sağlayacak ve kurumsallaşarak sürdürülebilir başarıları yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA