KARDEMİR AŞ. Genel Kurulu iptal edildi Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., 30 Mart'ta gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul toplantısını Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., 30 Mart'ta gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul toplantısını Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

KARDEMİR AŞ., tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi; " Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 2020/ 74 sayılı kararı ile Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KARABÜK

Kaynak: İHA