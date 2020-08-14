KARDEMİR AR-GE Merkezi'nden stratejik öneme sahip sektörlere destek Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AR-GE Merkezi'nde, stratejik öneme sahip otomotiv, savunma ve demir yolu sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projeler hazırlandığı belirtildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AR-GE Merkezi'nde, stratejik öneme sahip otomotiv, savunma ve demir yolu sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projeler hazırlandığı belirtildi.

Fabrikada tarafından yayınlanan yılın ilk yarısına ait faaliyet raporunda, KARDEMİR AR-GE Merkezi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen ve Karabük'ün ilk, sektörün de 28. kuruluşu olduğu belirtildi.

Raporda, KARDEMİR AR-GE Merkezi bünyesinde ham madde ve demir üretim, çelik üretim ve döküm teknolojileri, haddeleme prosesleri, inovasyon projeleri ile fikri haklar ve dokümantasyon olmak üzere, beş farklı birimin yer aldığı bildirildi.

"Otomotiv, demir yolu, savunma sanayi, makine imalat ve inşaat sanayisine destek veriliyor"

AR-GE Merkezi ile pazar tarafından talep edilen ürünlerin KARDEMİR'de üretilmesini sağlamak, müşteri odaklı, çevreye duyarlı ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiği aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"AR-GE Merkezinde otomotiv, demir yolu, savunma sanayi, makine imalat ve inşaat sanayisine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunlar arasında otomotiv sanayisi için bağlantı elemanları, süspansiyon yayı, lastiklerde kullanılan yanak ve topuk teli, demir yolu sektörü için bağlantı elemanları, oluklu ray tipleri, GOST

normunda ray tipi, tekerlek tipleri ve Gost Normu A1 Tekerlek tipi, inşaat sanayisinde PC Wire, nervürlü kangal ve H profil tipleri, savunma sanayisinde aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullanılan kalite denemeleri, makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina ürünlerinin 150-520 milimetre aralığındaki yeni kalitenin üretimi ve otomat çelik araştırmaları bulunuyor."

Kaynak: AA