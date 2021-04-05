KARDEMİR "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARDEMİR "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
KARDEMİR '8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi' sertifika töreni

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) başlattığı "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) başlattığı "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, projenin personelin problemlere daha etkin çözümler geliştirebilmesi adına Mayıs 2020'de başlatıldığı anımsatıldı.

5 ay süren ve 8 grupta farklı ünite ve pozisyonlardan 150 personelin katıldığı eğitim projesinde gerçek vakaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan programda sunum yapan katılımcılara başarı sertifikaları verildi. Projenin anısına KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar tarafından eğitmen Sinan Polater'e hediye takdimi gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Bahar Candan Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARDEMİR "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:00:40. #1.15#
title