KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti

KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılının ilk çeyreğini 501,26 milyon TL net kar ile kapattı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılının ilk çeyreğini 501,26 milyon TL net kar ile kapattı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin dünya demir ve çelik sektörünün yakalamış olduğu ivmenin ve proaktif yönetim anlayışının etkisiyle yüksek bir karlılık elde ettiği belirtildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin 501,26 milyon TL net kar ile 2021 yılı ilk çeyreğini beklentilerin üzerinde sonlandırdığı belirtilerek, "2020 yılı ilk çeyreğinde 137,37 milyon TL FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) elde eden KARDEMİR, önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK'ünü yüzde 488 artışla 821,2 milyon TL'ye yükseltti. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1,51 milyar TL iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80 artışla 2,73 milyar TL satış gelirine ulaştı. Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra, üretim verimliliği alanında yaptığımız iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışımız, artan ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz müşteri portföyümüz ilk çeyrek karlılığımıza olumlu etki yapmıştır. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makina imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir" denildi.

Şirketin, satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demiryolu rayı, demiryolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelme ile gelecek dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedeceğine olan inancın tam olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığımız resmi açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 161,67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir karın altına imza atarak, ilk üç ayı 501,26 milyon TL net kar ile kapattı. Elde edilen karın yanı sıra şirketimiz, net işletme sermayesini yılsonuna kıyasla belirgin şekilde artırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketimiz, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldı. Borsa İstanbul'da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kar ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında, toplu iş sözleşmesi süreci de yaşayan fabrikamız, daha sürdürülebilir bir kalite ve üretim anlayışı için, çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu. Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile çevre ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam etmektedir." - KARABÜK

KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti
KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 19:45:13. #1.14#

title