'Dünyanın Yükselen Yıldız Şirketleri' ödüllerinde Türkiye'den tek aday: "KARDEMİR"

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR, Londra'da düzenlenen "Yükselen Yıldız Şirket" kategorisi'nde uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak, diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye'den yer alan tek şirket oldu.

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR, Londra'da düzenlenen "Yükselen Yıldız Şirket" kategorisi'nde uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak, diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye'den yer alan tek şirket oldu.

84 yıllık köklü geçmişi ile Türk sanayisinin ilklerini ve başarılarını barındıran KARDEMİR, Londra merkezli S&P Global Platts organizasyonun bağımsız olarak düzenlediği 2021 Global Metal Awards (2021 Küresel Metal Ödülleri) "Yükselen Yıldız Şirket" kategorisi'nde uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak, diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye'den yer alan tek şirket oldu.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Dünya Metal sektöründe, endüstriyi ileriye taşımak için yeni teknolojileri ilerletmek, pazarları dönüştürmek ve yerleşik gelenekleri yeniden değerlendirmek için girişimci bir ruh sergileyen şirketlerin yer aldığı, S&P Global ödüllerinde KARDEMİR, vizyoner yönetim anlayışının dünya pazarına yansımasıyla ön plana çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, " Şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kar ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile değerlendirilen şirketimiz, finansal sonuçlar, inovasyon, ürün kalitesi, güvenlik, sürdürülebilirlik, stratejik vizyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak adaylığa layık görüldü. Pandemi sebebiyle yıkıcı ve zor geçen 2020 yılına rağmen, ISO500'deki yerini bir basamak yukarı taşımayı da başaran şirketimiz, yılın ilk üç ayında elde ettiği ve sürdürdüğü başarılı sonuçları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer elde edilen tüm başarılarda olduğu gibi, dünya vizyonu ile çalışmalarını sürdüren tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı