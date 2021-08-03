KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı
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KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı

KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş. (KARDEMİR) 2020 yılı içerisinde 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yapıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş. (KARDEMİR) 2020 yılı içerisinde 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yapıldı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında şirket bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal politika ve stratejiler doğrultusunda, daha sistematik ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmesi amacıyla AR-GE Merkezi kurulmuştu. Fabrikanın yayınladığı 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunda Ar-Ge merkezinin 2020 yılı içerisinde 91 yeni ürün geliştirdiği açıklandı.

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 6.6. milyon TL harcama yaptıklarını belirten Genel Müdür Necdet Utkanlar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında tescil edilen Ar-Ge Merkezimiz, çalışmalarını katma değeri yüksek otomotiv, savunma, demiryolu, imalat sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak yürütmeye devam etti. Bu kapsamda, Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildiğimiz Ekim 2019-Aralık 2019 döneminde toplam 10 adet yeni ürün devreye alınırken, 2020 yılında bu sayıyı 91'e ulaştırdık. Dönem içerisinde 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik" dedi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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