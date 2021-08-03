KARDEMİR, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı Açıklaması
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KARDEMİR, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı Açıklaması

KARDEMİR, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, geçen yıl ilk kez yayımlanan 2019 raporunun ardından, 2020 yılında şirketin ana faaliyet alanlarındaki ve diğer konulardaki gelişmeleri içeren raporunu yayımladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Modern ekonomi ve küresel ticaret çağında şirketlerin sadece üreterek değil, gelişerek ve çağa ayak uydurarak devamlılığını sağlayabileceğinin inancında olan şirketimiz, her yıl bir önceki senenin sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak, sektörüne, çalışanlarına ve hissedarlarına güven vermektedir. Hisselerinin tamamı borsada işlem gören fabrikamız, bu tür çalışmalarla köklü geçmişinin güçlü geleceğine nasıl etki ettiğini göstermekte ve kurumsal yapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir."

Açıklamada, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nun, "www.kardemir.com" internet sitesinden incelenebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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