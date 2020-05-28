KARDEMİR 161 milyon lira zarar etti Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2020 yılı 1. çeyreğinde 161,7 milyon lira zarar açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2020 yılı 1. çeyreğinde 161,7 milyon lira zarar açıkladı.

KARDEMİR'den KAP'a yapılan açıklamada, şirket ve bağlı ortakların dönemi 161,7 milyon net zararla kapattığı, 16 aracı kurumun ortalama beklentisi olan 201 milyon liralık konsolide dönem net zararının altında bir zarar elde ettiği belirtildi. 2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla 2020 yılının ilk çeyreğinde fabrikanın satış gelirlerinin, tutar bazında yüzde 8 oranında azaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretimini artırmaya devam eden KARDEMİR'de ham çelik üretimi, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 18 artarak 669 bin 151 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 13 artarak 599 bin 495 tona yükseldi. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'de 2019'un son günlerinde başlayan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının, çelik sektöründe gerek üretim gerek nihai ürün fiyatlarına olumsuz etkilerinin yaygın hissedildiği dönemde KARDEMİR, yılın ilk çeyreğini sektör ortalamalarına kıyasla asgari kayıpla kapadı."

ABD ve Avrupa Birliği kaynaklı artan korumacılık önlemlerinin çelik ticareti üzerine olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Tüketimde yaşanan daralma ve düşen satış fiyatları 2019 başından itibaren çelik piyasalarını baskı altında tutmuş, tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınının etkisiyle 2020 ilk çeyreğinde gerek gerek yurt içi gerekse yurt dışı çelik üreticileri finansal sıkıntılarla ve yüksek zararlarla karşı karşıya kalmıştır. Korona virüs salgını sürecinde KARDEMİR, proaktif yönetim anlayışı ve önce insan yaklaşımıyla gerekli önlemleri Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkması ile birlikte hızlıca almıştır. 'Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel' prensibi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini korumaya ilişkin tüm önlemler, risk yönetimi çalışmaları çerçevesinde periyodik olarak gözden geçirilmiş ve ivedi bir şekilde uygulamaya konmuştur. Tüm bu çalışmalar personelimiz ile eşzamanlı olarak paylaşılmış, çalışanlarımızın da ortaya koyduğu yüksek bilinç ve iş birliği sayesinde KARDEMİR ve Karabük şehri salgın kaynaklı vaka sayısı baz alındığında oldukça başarılı bir sınav geçirmiştir. Bu sayede yılın ilk çeyreği üretim ve satış rakamlarında minimum olumsuzluklar ile kapanmıştır. Ancak, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin bu belirsizlikten oldukça fazla etkilendiği aşikardır. Yaşanan olumsuzluklar, para birimimizin dolar karşısındaki değer kaybını da artırmıştır" denildi.

5 yılda yaklaşık 630 milyon dolar yatırım

Fabrikanın; çalışanlarına, paydaşlarına, Karabük'e ve ülkenin 2023 hedeflerine katkı vererek güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KARDEMİR son 5 yılda yaklaşık 630 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Ağırlıklı olarak uzun vadeli döviz kredileri ile finanse edilen bu yatırımlar belli bir döviz pozisyon açığı meydana getirmiştir. Bu yüzden, yabancı para birimlerinin Türk Lirasına karşı değer kazanması, mevcut döviz pozisyon açığımızın etkisiyle finansallarımıza olumsuz yansımıştır. Bununla birlikte, özellikle nakit akış süreci kontrol altında tutulmuş, verimliliklerimizi ve rekabet gücümüzü artıracak üretim politikası ile faaliyetlerimiz sürdürülmüştür. Köklü bir geçmişe sahip şirketimizin farklı ürünlerden oluşan geniş portföyü, güçlü üretim tecrübesi ve artarak devam eden katma değerli ürünleri geliştirme kabiliyeti ile birleştiğinde; somut sonuçların en kısa zamanda görülmeye başlanacağını biliyoruz. Fabrikalar kuran fabrika KARDEMİR; çalışanlarına, paydaşlarına, Karabük'e ve ülkemizin 2023 hedeflerine katkı vererek güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir."

Şirketin 2020 yılı 1. çeyrek mali rakamları şu şekilde oldu:

"Konsolide net varlık 9 milyar 156 milyon 568 bin 396 TL, konsolide ciro 1 milyar 514 milyon 587 bin 85 TL, FAVÖK 137 milyon 368 bin 108 TL, FAVÖK marjı yüzde 9,1, FAVÖK TL/ton 242, konsolide net dönem karı -161 milyon 666 bin 585 TL." - KARABÜK

Kaynak: İHA