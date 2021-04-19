Son dakika haber | Kardelenlerin karlı dağlarla buluşması görsel şölen sunuyor

Son dakika haber: Kardelenlerin karlı dağlarla buluşması görsel şölen sunuyor Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı'nda açan kardelen çiçeklerinin karlı dağlarla buluşması adeta görsel şölen sunuyor.

Kardelenlerin karlı dağlarla buluşması görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı'nda açan kardelen çiçeklerinin karlı dağlarla buluşması adeta görsel şölen sunuyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, çetin geçen kış mevsiminin ardından bahar ayları ile birlikte hem göl kenarı hem de doğası ile adeta bir görsel şölen sunuyor. Karla kaplı yollarının açılmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü ve çevresinde çıkan kardelen çiçekleri de fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Karlı dağların ardında kıraç topraklarda baş veren kardelenler, ziyaretçilerin ve özellikle doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Endemik bitki türü açısından zengin olan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsiminde bir başka güzel oluyor.

Kentteki basın mensupları ise Nemrut Dağı'na çıkarak yeni yeni açan kardelen çiçeklerini görüntülediler.

Gazeteci Özcan Çiriş, Nemrut Krater Gölü ve Dağı'nda yüzlerce endemik bitkinin olduğunu kaydederek, "Yüzlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Bahar ayı ile birlikte kardelen çiçekleri açmaya başlamış. Çok güzel bir görüntü var. Sadece buranın doğası ve gölü değil, açan endemik bitkileri, gülleri ve çiçekleriyle muhteşem bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY