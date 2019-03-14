Kardelenler ve Çiğdemler Baharı Müjdeledi
Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler görsel şölen sunuyor.
Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler görsel şölen sunuyor.
Beypazarı ilçesi Çukur Ören yaylasında kar tabakasını delen çiğdem ve kardelenler bahara "merhaba" dedi.
Kardelenler ve çiğdemler adeta görsel şölen sunuyor.
Yayla sakinlerinden Durmuş Demir, baharın müjdecisi olarak görülen çiğdem ve kardelenlerin mahalleye ayrı bir güzellik kattığını belirtti.
İnsanların doğadaki bu güzellikleri görmesi gerektiğini aktaran Demir, herkesi görsel şöleni izlemeye davet etti.
Kaynak: AA