Kardelen TV yeni frekansında yayınlarına devam ediyor Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kardelen TV, yeni frekansında daha güçlü ve daha yüksek çözünürlükle yayınlarına devam ediyor.

Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kardelen TV, yeni frekansında daha güçlü ve daha yüksek çözünürlükle yayınlarına devam ediyor.

Uzun yıllardır Erzurum'un ve bölgenin sesi olmayı başaran Kardelen TV yayın kalitesini arttırmak amacı ile TÜRKSAT uydusundan belirlediği yeni bir frekans adresi üzerinden yayınlarına devam ediyor. Her geçen gün yenilediği teknolojik alt yapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Kardelen TV artık 16: 9 video formatında ki yayın çıkışı ile Erzurum ve Bölge illerinin sesi olmaya devam edecek.

Kardelen Tv Yaptığı yayınlarla ülke gündemini yakından takip eden seviyeli tartışma programları, anlık canlı bağlantılar, bölgenin kültürel ve sosyolojik yapısını ele alan programları ile büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Gün içi haber bültenleri ile günün sıcak gelişmelerini izleyicilere aktaran Kardelen TV ana haber bülteni ile ülkenin siyasi gündeminin yanı sıra Erzurum ve Bölge illerinde yaşanan olayların detayları ve BB. Erzurumspor ile ilgili tüm detayları en doğru şekilde izleyicilere aktarıyor.

1 Temmuz itibari ile TÜRKSAT uydusu üzerinden (frekans: 12685 Mhz - Sembol: 30000 - Polarization: Vertical (V) Dikey - Fec: 5/ 6) frekans bilgileri üzerinden yayınlarına devam edecek. D Smart 176. Kanalda da yayınlarını sürdüren Kardelen TV yeni yayın döneminde de hem Ülke Gündemini yakından takip eden programları ile hem de Erzurum ve Bölge kültürünü ön plana çıkaran programlarla izleyicilerine hizmet vermeye devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA