Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde
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Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde

Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın ünlü kestane şekeri markası kardelen, İDO Güzelyalı İşletmesi'nde de satışa sunuldu.

Bursa'nın ünlü kestane şekeri markası kardelen, İDO Güzelyalı İşletmesi'nde de satışa sunuldu.

Bursa'ya özgü lezzetlerden biri olan Kestane Şekeri, İlka Şekerleme'nin 3 farklı markayla, 30 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde sevilmeye başladı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, iç pazarda Kardelen ve Yaylacık markaları, dış pazarda da Cardelion markası ile ürettikleri ürünlere olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi. Türkiye'de 24 şubeleri ve bayileri aracılığı ile yüzlerce satış noktasında ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunduklarını ayrıca www.kardelen.com sitesinden de online satış yaptıklarını belirterek, "Şimdi de İDO'nun Güzelyalı İskelesinde şube açtık. Şubemiz terminalden çıktıktan sonra, iskele meydanındaki feribot biniş noktasında faaliyet geçti" dedi.

Kestane Şekeri ürettikleri İlka Şekerleme tesisinde hijyen ve sanitasyona çok önem verdiklerini ve kalitenin birinci öncelikleri olduğunu söyleyen Mümin Akgün, firmalarındaki çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve günlük temizlik kayıtları tuttuklarını belirtti. Çeyrek asırdan daha fazla bir süredir Bursa kestane şekeri üretimi yaptıklarını ifade eden Akgün, "Üretimimizin bütün aşamalarında mikrobiyolojik hassasiyeti ön planda tutuyoruz. Kullandığımız temizlik malzemelerimiz dünya standartlarındadır. Hijyen bizim olmazsa olmazımızdır. Gıda üreten işletmelerin bu kurallara uyması gerekir. Firmamızın uluslararası kalite belgeleri var. Mesela sektörde ilk defa ISO 22000 gıda güvenli yönetim sistemine sahip olan bir firmayız. TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi'ni sektörümüzde alan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA

Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde - Haberler Ekonomi
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