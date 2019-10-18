Kardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor

18.10.2019 17:39

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) babası Saffet Çetin (52), "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi. Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla dün (perşembe) memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız, aynı gün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Alev -Saffet çifti, bugün evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Taziye çadırı önünde DHA muhabirine açıklamalarda bulunan acılı baba Saffet Çetin, "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi. 10 yıl önce eşi Alev Çetin ile organ bağışında bulunduklarını belirten Çetin, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşince eşim, 'Kardelen'in organlarını paylaşmak istiyorum' dedi. Ben de destekledim. Resmi işlemleri gerçekleştirip, organları bağışladık. Milyonlarca insan organ nakli için bekliyor. Bu durum da bekleyenler için piyangodur. Bizim organ bağışı yapmamızın tek sebebi organ nakli bekleyenlere umut olmaktı. 10 yıl önce de zaten bu bilinçle organlarımızı bağışlamıştık. Kızımızı kaybettik ama 5 kişiye umut olduk. Kızımız 5 farklı bedende can buldu" diye konuştu.Kızları Kardelen'in organları bağışlamalarından 1 gün sonra nakil yapılan hastaların isilerini öğrendiklerini belirten Çetin, şöyle devam etti: "Organların nakil edilen hastalara uyum gösterdiğini öğrendik. Bu da bizim için bir sevinç bizim için sözün bittiği nokta. Ama buradan herkese sesleniyorum. Milyonlarca insan yaşamak için organ nakli bekliyor. Canı gönülden herkese torganlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Yaşarken organlarınızı vermek imkansız ama beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarınızı bağışlanmanız halinde bir çok insana hayat oluyorsunuz. Lütfen organ bağışında bulunun" dedi.