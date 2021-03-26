KARDEF yönetiminden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'a ziyaret
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KARDEF yönetiminden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
KARDEF yönetiminden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'a ziyaret

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Rektör Ünal, Meriç ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette Meriç, geçen yıl ağustos ayında rektörlüğe atanan Ünal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Meriç, OMÜ ile iyi ilişkiler içinde ortak projeler amaçladıklarını belirterek, bu yöndeki beklenti ve taleplerini Ünal'a aktardı.

Daha sonra Meriç, telefonla Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ile görüşerek, Batı Trakya'da yaşayan Türk öğrencilerin OMÜ'nün eğitim imkanlarından yararlanması konusunda Rektör Ünal ile görüştürdü.

Ünal, "Önemli olan husus öğrencilerin kendi ülkesine döndüklerinde üniversitemizde aldığı eğitim ve yeterliliğiyle öne çıkması. Zaten bölüm ve programlarımızın temel felsefesi de bu anlayış üzerine kurgulandı. Sahip olduğumuz 2,5 yıllık eğitim programımız doğrultusunda da öğrenciler burslandırılıyor. Bu bursun devam etmesi, öğrencinin başarısına bağlı. Bu programımızla nitelikli öğrencileri OMÜ'ye çekmek istiyoruz. 'Doğrudan Eğitime Destek Programı' adını verdiğimiz bu program, öğrenciye yük getiren değil, aksine onların daha başarılı alabilmesini sağlıyor. Bu programımızı çok önemsiyoruz, zira nitelikli öğrencilerle bu programımızı daha da güçlendirmek arzusundayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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