Kardashian Poposu İçin Türkiye'ye Gelen İngiliz Kadının Vücudu Morarmaya Başladı

İngiltere'de yaşayan Jade Stafford isimli kadın, kalça operasyonu geçirmek ve liposuction yaptırmak için Türkiye'de bir klinikle anlaştı ancak operasyonun ardından vücudu anormal bir şekilde morarmaya başladı.

7 GÜN DİNLEN DEDİLER AMA...

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Jade Stafford, Türkiye'de bir klinikte sırtından yağ aldırmak ve kalçalarına 'Kardashian' estetiği yaptırmak için 3 bin pound ödedi. İşlemin ardından morfine alerjisi olduğu tespit edilen Jade'in ameliyattan sonra 7 gün dinlenmesi tavsiye edildi. Ancak 7 gün hastanede kalmak istemeyen Jade, iki gün sonra hastaneden çıktı.

GÖĞÜS VE KARIN BÖLGESİ MORARMAYA BAŞLADI

Jade, hastaneden çıkarken düzensiz kalp ritmi ve akciğer sıkıntısı vardı. Genç kadın hastaneden çıktıktan sonra kalça göğüs ve karın bölgesinin tamamı morarmaya başladı. İngiltere'de gittiği doktorlar göğsündeki morarmanın operasyon sırasında kalp krizi geçirmesinin ve doktorların kalp masajı uygulamasının sonucu olabileceğini söyledi.

"BENİ ALDATTIKLARI İÇİN ÖFKELİYİM"

Jade, "İnsanların bana sadece morfine alerjin var diyerek aldatmasından dolayı öfkeliyim" dedi.

BAHSİ GEÇEN KLİNİK İDDİALARI YALANLADI

İstanbul'da bulunan klinik ise Jade'in iddialarını reddetti.