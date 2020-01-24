Kardan yolu kapanan mahallelerde 25 hasta hastaneye ulaştırıldı

24.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:27

Mardin'de yoğun kardan yolu kapanan mahallelerde 25 hasta, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.



Mardin'in birçok ilçesinde dün etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yürüttü. Kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan 80 kırsal mahallenin yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.



Sağlık görevlilerinin zorlu kar mücadelesi



112 Acil Sağlık ekipleri de kar yağışının yol açtığı olumsuzluklara rağmen sağlık hizmetlerini aksatmadan çalışmalarını sürdürdü. Savur, Ömerli ve Mazıdağı ilçelerinde kar paletli ambulans, UMKE ve AFAD araçlarıyla 25 hasta, hastanelere yetiştirildi. Mazıdağı ilçesinin Yukarıocak Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Abdulkerim Alakuş, 112 çağrı merkezini arayarak genel durum bozukluğu ile romatizmal rahatsızlığı olduğu için yardım istedi. UMKE ve AFAD ulaşım şartlarını yaklaşık 1 saatte sağlayarak, Alakuş'u Mardin Devlet Hastanesine yetiştirdi. Öte yandan diyaliz hastaları evlerinden alınarak ilgili hastanelere nakledildi. - MARDİN

Kaynak: İHA