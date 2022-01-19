Kardan yolu kapanan mahalledeki hastanın yardımına büyükşehir ekibi koştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu kapanan mahalledeki hastanın yardımına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Yol Bak) ekipleri, kent genelinde gece yarısından bu yana yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açmak için mücadele ediyor. Karla mücadele eden ekipler, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde hasta olan ve kar yağışı sebebiyle yolları kapanan 46 yaşındaki Ömer Fırtına'nın imdadına yetişti. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı mahalleye doğru yola çıkan iş makinaları, 15 kilometrelik yolu açarak Fırtına'nın hastaneye gitmesini sağladı.

"Yollar kapalıydı ve hastaneye gitmem gerekiyordu"

Yolların temizlenmesi sonrasında ekiplere teşekkür eden 46 yaşındaki Ömer Fırtına, "Beyin ameliyatı geçirmiştim. Hastanede randevum vardı, gidemedim. Hiçbir randevuma gidemedim. Yollar kapalıydı ve hastaneye gitmem gerekiyordu. Sakarya Büyükşehir Belediyesini aradım. Sağ olsunlar 15 kilometrelik karla kaplı yolumuzu açtılar. Allah razı olsun, devletimiz var olsun" dedi. - SAKARYA