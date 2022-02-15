Kardan yolu kapanan köylerdeki acil hastaların imdadına hava araçları yetişti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da etkili olan kar nedeniyle yolların kapanması üzerine hastaneye paletli araç ve hava araçlarıyla ulaştırılan vatandaşlar, sağlanan hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Adıyaman'da 18 Ocak itibarıyla etkili olan kar yağışının hemen ardından kent genelindeki yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı. Bölgede yol açma faaliyetleri sürdürülürken hastalara ulaşım konusunda da devletin tüm imkanları seferber edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde bulunan birer adet kar paletli ambulans, hastaların imdadına yetişti.

Kara yoluyla ulaşımda büyük zorluk yaşanan yerleşim birimlerindeki hastalara ise hava araçlarıyla ulaşıldı. İki kişi askeri helikopterle, bir hasta helikopter ambulansla, üç kişi ambulans uçakla hastanelere yetiştirildi.

Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyü Sengeto mezrasından solunum yetmezliği şikayetiyle ambulans helikopterle alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Hıdır Alpan, AA muhabirine hastalık sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Evde acı içinde kıvranırken ölümü çok yakınında hissettiğini anlatan Alpan, şöyle konuştu:

"Ambulans helikopter olmasaydı hayatta olamazdım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerine teşekkür ederim. Hayvanlardan bulaşan bir rahatsızlıkla solunum yetmezliği ve vücudumda kaşıntılar yaşadım. Çok acı çektim, su kaybı yaşandı ve solunum güçlüğü yaşadım. Yollarımız kapalı olduğundan ambulans gelemedi ve Allah devletimizden razı olsun beni helikopter ile aldılar buraya getirdiler. Şu anda çok iyiyim. Belki helikopterle beni almasalardı durumum daha da kötü olacaktı, belki yaşayamayacaktım. Halkımıza bu imkanı veren herkese çok teşekkür ederim. "

Köpeğin ısırdığı çocuk için askeri helikopter havalandı

Gerger ilçesi Onevler köyü Kozağaç mezrasında 29 Ocak Cumartesi günü köpeğin saldırması sonucu başından yaralanan ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ayhan Altuntaş, 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuğun dedesi Bekir Altuntaş, Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederek, emeği geçen herkese minnettar olduğunu söyledi.

Torununu köpek ısırmasının ardından devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Altuntaş, "Torunuma köpek saldırdı, yardım istedik. Çok korktum, kan kaybediyordu. Elimdeki havluyla kanı durdurmaya çalışıyordum. Sayın Valimizin devreye girmesiyle, askeri helikopter bizi alarak hastaneye ulaştırdı. Şimdi taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Baba Nuri Altuntaş ise olayı duyar duymaz köye gitmek istediklerini ancak yolların kapalı olması nedeniyle acil sağlık ekibi gibi kendilerinin de araçlarıyla köye ulaşamadığını anlattı. Altuntaş, "Sayın Valimiz hemen devreye girmiş ve helikopter istemişler, oğlumu hastaneye getirmişler. Çok şükür şu an durumu iyi. Çok korktuk. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.