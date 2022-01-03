Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Haberler
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Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu Erzincan'da kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu.

ERZİNCAN (İHA) - Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu. 1,5 saat süren yol açma çalışmasının ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan merkeze 92, Refahiye ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta bulunan Üçören köyünde rahatsızlanan Müntaz Ekincioğlu (55), 112 ekiplerinden yardım istedi. Hastayı almaya giden ekipler yolların kar yağışından dolayı kapalı olması sebebiyle köye ulaşamadı. Karla mücadele ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu köyün yolunun açılmasıyla ambulans köye vardı.

Karın ağrısı ve sancı şikayeti olan hasta ambulansla Refahiye'deki hastaneye ulaştırıldı.

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri

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