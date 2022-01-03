Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TUNCELİ'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde oturan kanser hastası Asliye Özer (57) rahatsızlanınca, jandarma ve sağlık ekiplerinin omzunda yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde oturan kanser hastası Asliye Özer (57) rahatsızlanınca, jandarma ve sağlık ekiplerinin omzunda yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı Kırdım köyünde oturan ve beyin kanseri tedavisi gören Asliye Özer (57) rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kapalı olması üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı skorsky tipi helikopterle sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Asliye Özer'i omuzlarına alarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asliye Özer'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

 İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

 Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title