KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU - Haberler
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KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, yoğun kar yağışıyla yolu kapanan Terzi köyünde rahatsızlanan Havva Gül (56), UMKE ve sağlık ekibinin 2 saat süren ulaşma mücadelesi sonrası evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

ZONGULDAK'ta, yoğun kar yağışıyla yolu kapanan Terzi köyünde rahatsızlanan Havva Gül (56), UMKE ve sağlık ekibinin 2 saat süren ulaşma mücadelesi sonrası evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

Ereğli ilçesine bağlı Terzi köyünde yaşayan Havva Gül, böbrek ağrısı nedeniyle rahatsızlık yaşamaya başladı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla köye ambulans yönlendirildi. Sağlık ekibi, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla ulaşamadı. Haber verilmesiyle bölgeye giden UMKE de yolda kalınca araçlarına zor şartlarda zincir taktı. Bunun üzerine sağlık ekibi, 2 saat süren mücadelenin ardından köye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Gül, UMKE aracıyla ambulansa ulaştırıldı. Havva Gül, tedavisi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

KARDAN YOLU KAPALI KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

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