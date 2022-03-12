Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı - Haberler

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Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
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Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

KARS'ta, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde rahatsızlanan Kardelen Ayşe Kızılarslan'a (6), paletli ambulansla 1 saatte ulaşılabildi.

KARS (DHA) - KARS'ta, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde rahatsızlanan Kardelen Ayşe Kızılarslan'a (6), paletli ambulansla 1 saatte ulaşılabildi. Kardelen'in yüksek ateşi, ambulansta düşürüldü.

Kars'a 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Kardelen Ayşe Kızılarslan yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanınca ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köye kara ambulansıyla gidemeyen ekipler, paletli ambulansla 1 saatte ulaştı. Kardelen'i alan sağlık ekipleri, önce paletli ambulansta müdahalede bulundu. Sağlıkçılar tarafından ateşi düşürülen Kardelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

Kardan yolu kapalı köyde hastalanan Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

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