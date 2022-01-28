Kardan tank yaptılar (2) - Haberler
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Kardan tank yaptılar (2)

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Kardan tank yaptılar (2)

CİPİN ARKASINDA ÇUVALLA KAYDILARBursa'da İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 3 kişi, hareket halindeki iple bağladıkları çuvalın üzerine oturup kaydı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - CİPİN ARKASINDA ÇUVALLA KAYDILAR

Bursa'da İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 3 kişi, hareket halindeki iple bağladıkları çuvalın üzerine oturup kaydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Kardan tank yaptılar (2)

Kardan tank yaptılar (2)

Kardan tank yaptılar (2)

Kardan tank yaptılar (2)

Kardan tank yaptılar (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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