Kardan tank yaptılar (2)
Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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CİPİN ARKASINDA ÇUVALLA KAYDILARBursa'da İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 3 kişi, hareket halindeki iple bağladıkları çuvalın üzerine oturup kaydı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - CİPİN ARKASINDA ÇUVALLA KAYDILAR
Bursa'da İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 3 kişi, hareket halindeki iple bağladıkları çuvalın üzerine oturup kaydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),