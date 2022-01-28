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Kardan tank yaptılar

Demirören Haber Ajansı, Hasan Bozbey - Güncel
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Kardan tank yaptılar

BURSA'da bir çay bahçesi çalışanları, kardan tank yaptı.

BURSA'da bir çay bahçesi çalışanları, kardan tank yaptı. Yapımı 6 saat süren ve yaklaşık 1 ton karın kullanıldığı tankın üzerine TOGG yazıldı.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü kıyısındaki çay bahçesinin işletmecisi Mehmet Udun, yeğeni Serdar Udun ve çalışanlar, bahçeye çevreden yaklaşık 1 ton kar taşıdı. Çalışanlar, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kardan tank yapıp üzerine de TOGG yazdı. 2 metre uzunluğundaki ve 1,5 metre yüksekliğinde tank, çevredekilerin de ilgisini çekti. Serdar Udun, "Orhangazi'ye 3 yıldır kar yağmıyordu. 3 yıldır bunu düşünüyorduk. Bu sene güzel kar yağdı. Biz de başlayalım bu işe dedik. Hazır dükkanda iş çok yok, sezon kapalı. Amcamla birlikte güzel bir tank çıkardık ortaya. 6 saatte yaptık. Sıvaması bitiyor. Güzel beğeni aldık. Bu kadar beğenilmesi bizi de şaşırttı. Burada bungalov evlerde kalan misafirlerimiz var. Bazıları TOGG mühendisleri. Onlardan esinlenerek ismini TOGG koyduk" dedi.


Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Kardan tank yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

İznik Gölü, Orhangazi, TOGG, kar, Güncel, Haber

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