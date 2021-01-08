Kardan şehit heykellerinin yapımı tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımında sona gelindi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip katıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykeller, temsili yürüyüşün ardından protokol üyeleri tarafından açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya