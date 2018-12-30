Kardan Şehit Heykelleri" Yapımına Başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 100 kamyon kar taşındı. Kar kütleleri, iş makineleriyle bir araya toplandı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, heykelleri yapmaya koyuldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet İşçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan heykelleri anıtsal olarak yapmak istediklerini söyledi.

Türk heykel sanatında pek kullanılmayan kar, buz gibi bölgeye has malzemeyle çalıştıklarını belirten İşçioğlu, şunları söyledi:

"Şehit torunları olarak bir nebze olsun onların yaşadıklarını yansıtmaya çalışacağız. İnşallah memleketimize, milli değerlerimize, milli hassasiyeti uyandırabilecek bir çalışma olur. Bu açıdan da gelecek nesiller için devam etmesini düşünüyoruz. Ben 4 yıldır kardan heykeller çalışmasına katılıyorum. Ömrümüz olursa bundan sonra da devam ettireceğiz."

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammet İşçi de geçen yıl da bu etkinliğe katıldığını ifade ederek. "Kardan şehit heykellerini sıfırın altında 18 derecede yapıyoruz. Aslında çok üzücü bir duygu, bunu yaşıyoruz. Sabahtan akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Bazen sıfırın altında 20 dereceye kadar hava soğuk oluyor. Zor şartlar altında onları anlamaya çalışıyoruz." dedi.

İşçi, yaptıkları çalışmanın beğenilmesini dileyerek, herkesi açılışa davet etti.

Iraklı yüksek lisans öğrencisi Samir Altay ise hocalarına destek için kardan şehit heykelleri yapımda çalıştığını kaydetti.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA